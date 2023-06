Den Haag: nog niets gehoord over protest FDF

De gemeente Den Haag heeft nog niets gehoord over een mogelijk boerenprotest donderdag. Farmers Defence Force (FDF) heeft nog niets van zich laten horen, “ze praten niet met ons”, laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten. Dat had inmiddels wel moeten zijn gebeurd, protesten moeten vier dagen van tevoren worden aangemeld.

De Tweede Kamer praat donderdag over het landbouwakkoord. Dat is geklapt nadat landbouworganisatie LTO Nederland uit het overleg was gestapt. FDF heeft zijn achterban opgeroepen om met trekkers naar Den Haag te gaan. Bestuurslid en woordvoerster Sieta van Keimpema zei dat FDF weinig informatie met Den Haag wil delen omdat de groep ontevreden is over eerdere ervaringen met de gemeente.

Na een vergadering maandagavond liet FDF weten donderdag met tractoren te willen protesteren. Hoe die in Den Haag zouden komen, kon FDF-voorman Mark van den Oever toen niet zeggen. “Als ze er maar komen.” Zowel Rijkswaterstaat als de ANWB kon dinsdag nog niets zeggen over maatregelen of gevolgen van de aangekondigde actie.