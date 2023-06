Den Haag weet officieel nog niets van tractoren bij protest FDF

De gemeente Den Haag wil niets zeggen over hoe het aankijkt tegen het plan van Farmers Defences Force om donderdag met tractoren naar de Hofstad te komen. “We hebben nog geen kennisgeving gehad”, laat een gemeentewoordvoerder weten. “Zodra we die krijgen gaan we in gesprek over hoe we de actie het beste kunnen faciliteren.”

Dan komt volgens de gemeente ook aan bod of en anders hoeveel tractoren welkom zijn bij het boerenprotest. In maart mochten in het Haagse Zuiderpark twee trekkers aanwezig zijn en in de rest van de stad waren die verboden. Boeren die probeerden toch naar de stad te komen op hun tractoren werden tegengehouden door de politie.

De Tweede Kamer praat donderdag over het klappen van het landbouwakkoord. FDF heeft maandag vergaderd over hoe de protestactie die dan wordt gehouden vormgegeven wordt en liet bij monde van FDF-voorman Mark van den Oever weten met trekkers te willen demonstreren.