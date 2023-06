Geen nationale coronaherdenking, maar rondreizende expositie

Het idee van een nationale coronaherdenking is van de baan. In plaats daarvan zal worden stilgestaan bij de coronaperiode in een rondreizende expositie, schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Vorig jaar zou er een nationale herdenking zijn, maar deze ging niet door vanwege oplopende coronabesmettingen.

De staatssecretaris neemt hiermee het advies voor een “rondreizende levende expositie van beeldmateriaal en verhalen uit elke provincie en Caribisch deel van het Koninkrijk” over van het Comité Stilstaan bij Corona.

Van Ooijen denkt dat de expositie kan voorzien in de bewustwording van “de veerkracht, de saamhorigheid en de noodzaak om met elkaar verbinding te houden op grote maatschappelijke vraagstukken”.

De expositie zal naar planning op 29 september openen in het provinciehuis van Noord-Brabant. Daarna zal deze een jaar lang door het hele Koninkrijk reizen.