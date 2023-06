Hoge Raad: beslagzaak over geldtransport uit Suriname moet over

De Hoge Raad heeft dinsdag een streep gezet door een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam, dat in januari vorig jaar besloot dat drie Surinaamse handelsbanken 19,5 miljoen euro moeten terugkrijgen.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie had beslag laten leggen op het bedrag wegens vermoedens dat drie Surinaamse banken en vijf wisselkantoren zich schuldig maken aan witwaspraktijken. Het geld werd door de FIOD in april 2018 in beslag genomen op Schiphol en was vanuit Suriname onderweg naar Hongkong.

De Hoge Raad verwijst de zaak voor een nieuwe behandeling en beoordeling naar het gerechtshof in Den Haag. Het rechtscollege oordeelt dat het hof in Amsterdam de beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd.