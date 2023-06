Inspectie onderzoekt handelswijze organisaties rond Jamel L.

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de handelwijze onderzoeken van justitiële organisaties die betrokken waren bij onder meer de begeleiding en behandeling van Jamel L. Die wordt ervan verdacht vorige week dinsdag een supermarktmedewerkster in Den Haag te hebben doodgestoken. Dit maakte de inspectie dinsdag bekend.

De 36-jarige medewerkster Antoneta Gjokja werd in de vroege ochtend van 20 juni vlak na het openen van de supermarkt aan de Turfmarkt neergestoken. Ze overleed ter plekke. De 56-jarige Jamel L. werd buiten de winkel gearresteerd.

De verdachte heeft een lang crimineel verleden in Nederland, Engeland en Curaçao. In 2018 kreeg hij in Curaçao tbs opgelegd, maar Nederland weigerde om die maatregel over te nemen.

Eerder repte minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) al van een onderzoek hoe er in het verleden (strafrechtelijk) is omgegaan met de verdachte. Hij heeft informatie over de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel opgevraagd bij de Curaçaose overheid.

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft een eigen mandaat om onderzoek te doen. Voor dit onderzoek hanteert de inspectie het plan van aanpak voor incidentenonderzoek. De Inspectie JenV houdt geen toezicht op het handelen van het Openbaar Ministerie en de rechtspraak als justitiële organisaties.

Woensdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gehouden voor de supermarktmedewerkster.