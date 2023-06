Kamer wil snel einde aan verkoop energiecontracten aan de deur

De Tweede Kamer wil “spoedig” af van de verkoop van energiecontracten aan de deur en via de telefoon. Een meerderheid steunt een oproep daartoe van CDA’er Henri Bontenbal en Suzanne Kröger van GroenLinks. Zij wijzen op aanhoudende signalen van markttoezichthouder ACM over misstanden bij deze vorm van verkoop.

Bontenbal ergert zich er al langer aan dat “louche” energiebedrijven verkopers op pad sturen om mensen aan de deur een energiecontract aan te smeren waar al gauw duizenden euro’s per jaar mee zijn gemoeid. “Dat levert vaak onveilige situaties op. Mensen weten eigenlijk toch niet heel goed waar ze voor tekenen”, zei hij onlangs in een Kamerdebat over de energiemarkt.

Energieminister Rob Jetten zag het voorstel om daar snel een einde aan te maken eigenlijk niet zitten. Hij wees erop dat het kabinet nog in bredere zin onderzoek doet naar verkoop aan de deur en had de uitkomsten daarvan willen afwachten. De bewindsman noemde de oproep “een beetje ontijdig” maar liet wel weten er “sympathiek” tegenover te staan.