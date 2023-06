Kamer wil versnelling in verbetering jeugdzorg

De Tweede Kamer wil snelheid bij de uitvoering van het moeizaam tot stand gekomen akkoord over de jeugdzorg, ook coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie. Daarin hebben rijk, gemeenten, zorginstellingen en -medewerkers recent afspraken gemaakt over verbeteringen in de jeugdzorg. Een deel van de Kamer wil daarnaast de eigen bijdrage voor de jeugdzorg van tafel krijgen, evenals – opnieuw – de 511 miljoen euro aan structurele bezuinigingen, zo werd duidelijk in een debat over de jeugdzorg.

Grote zorgen zijn er daarnaast over de vele jongeren die al maanden op een wachtlijst staan om jeugdzorg of jeugdbescherming te krijgen. “Wat doen de staatssecretaris en de minister aan deze acute problemen”, wilde Vicky Maeijer (PVV), net zoals diverse andere fracties, van de bewindslieden weten.

De kans dat die structurele bezuiniging van 511 miljoen van tafel gaat, is klein. Het is een afspraak uit het regeerakkoord, maar die is voorlopig in de ijskast gezet. Een groot aantal oppositiepartijen zoals PvdA, GroenLinks, SP, PVV en SGP vindt dat er definitief een streep door moet.

Het tegenhouden van een eigen bijdrage lijkt kansrijker. Zo vinden onder meer D66 en de ChristenUnie dat, als die wordt ingevoerd, deze in ieder geval niet voor iedereen moet gaan gelden. Zo wil D66 dat er geen eigen bijdrage komt voor jongeren die hoog specialistisch jeugdzorg nodig hebben, zoals jongeren met anorexia. Ook voor mensen “met een smalle portemonnee” moet geen eigen bijdrage komen, zei D66-Kamerlid Rens Raemakers.

Drie van de vier coalitiepartijen en de oppositie roepen het kabinet op snel aan de slag te gaan met de verbeterplannen. De PvdA wil dat het kabinet nog in deze periode resultaten laat zien. “Ik wil voorkomen dat deze kabinetsperiode een verloren periode wordt”, zei Mohammed Mohandis (PvdA). “Maak spoedwetten, durf echt keuzes te maken”, roept Lisa Westerveld het kabinet op. Ook de VVD wil versnellen. “Dat is voor de VVD belangrijk”, benadrukte Ruud Verkuijlen.

Het CDA riep juist op tot kalmte. RenĂ© Peters vindt dat de Kamer “actief vertrouwen” moet geven aan de partijen die de hervormingsagenda moeten uitvoeren, dat “de ingeslagen richting een goede is”.