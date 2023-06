Milieucommissie EU-parlement te verdeeld over natuurherstelwet

De milieucommissie van het Europees Parlement is te verdeeld over de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans om een gezamenlijk standpunt te presenteren aan het voltallige parlement. Eerder wezen de parlementscommissies landbouw en visserij de omstreden voorstellen om flora en fauna in de EU te herstellen af.

Het voltallige Europees Parlement zal nu, naar verwachting tijdens de plenaire zitting volgende maand in Straatsburg, moeten bepalen welke kant het op wil met de natuurherstelwet. De Europese fractie van christendemocraten, waaronder het CDA, is faliekant tegen de plannen, en wil dat Timmermans zijn wetsvoorstel intrekt. Maar die heeft eerder gezegd dat daar geen tijd meer voor is voor het mandaat van de Europese Commissie verloopt, in 2024.

Vorige week gingen de EU-lidstaten alvast wel akkoord met de beoogde natuurherstelwet, ondanks blijvend verzet van natuurminister Christianne van der Wal. Timmermans zei daar “erg opgelucht” over te zijn, en te hopen dat die steun twijfelaars in het parlement over de streep zou trekken.

Eerder deze maand bleek er geen meerderheid in de belangrijke milieucommissie, ENVI genoemd, te zijn om de natuurherstelwet helemaal af te wijzen. Maar na de stemming dinsdag over een dik pakket amendementen op Timmermans’ voorstellen bleek daar evenmin een meerderheid voor te vinden.

Volgens Europarlementariër en lid van de commissie Bas Eickhout (GroenLinks) zal het nog “zeer spannend” worden hoe het verder gaat in het voltallige parlement. “Er moet nog volop onderhandeld worden om meer steun te vergaren voor de wet”, zei hij na afloop van de ENVI- stemming. “Deze wet is cruciaal om de natuur in Europa, die in deplorabele staat is, de komende jaren te verbeteren. Bedrijven, burgers en wetenschappers zeggen allemaal dat dit nodig is, maar overheden laten het na. Na vrijwillige afspraken ontkomen we nu niet aan harde actie.”

Mohammed Chahim (PvdA) is optimistisch dat het voltallige parlement met de wet zal instemmen. “Tijdens de plenaire stemming in juli kunnen de christendemocraten hun progressieve leden niet meer vervangen door conservatieve, zoals ze vandaag deden. Dan zal blijken dat er meer dan genoeg steun is voor de wet om de precaire natuur te herstellen.”

CDA-delegatieleider Esther de Lange wijst op de grote tegenstand in de parlementscommissies. “Wanneer ziet Frans Timmermans in dat dit niet de manier is om zijn wet door te drukken? Voor ons is het duidelijk: wij staan voor meer biodiversiteit en natuurherstel, maar niet zoals dit in het huidige wetsvoorstel is vormgegeven.”

Als het parlement instemt met het principe van de wet, gaat het met de EU-landen onderhandelen over definitieve wetgeving.