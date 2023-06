Oproep aan CDA: stem in met vrije dag op 1 juli

Met een brievenactie roepen diverse organisaties het CDA ertoe op in te stemmen om van Keti Koti – de herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij – op 1 juli een nationale feestdag te maken. Volgens Nederland Wordt Beter, een van de initiatiefnemers van de actie, heeft de politieke partij “de sleutelpositie” om tot een meerderheid te komen in de Tweede Kamer.

Door van 1 juli een officiĆ«le feestdag te maken kunnen mensen op deze dag vrij nemen van hun werk. “Zo kan de dag bijdragen aan bewustwording en heeft iedereen de ruimte om samen te herdenken en te vieren”, menen de organisaties.

De actie is een vervolg op de campagne ‘ik neem vrij op 1 juli’, waar ook radiozender FunX, The Black Archives, DeGoedeZaak, Tony’s Chocolonely en cosmeticamerk LUSH zich achter hebben geschaard. Volgens Nederland Wordt Beter volgen steeds meer bedrijven het voorbeeld van FunX, Tony’s Chocolonely en LUSH om van 1 juli een vrije dag te maken voor hun medewerkers. Het doel is om dit jaar duizend organisaties hiertoe te bewegen.

Eerder deze maand zei minister Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) dat hij het een “interessante gedachte” vindt om van Keti Koti een vrije dag te maken. Ook minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken gaf aan ervoor open te staan.