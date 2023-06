PvdA en GroenLinks willen harde garanties verbeteringen jeugdzorg

PvdA en GroenLinks willen in het debat van dinsdag harde garanties afdwingen over verbeteringen in de jeugdzorg. Via versnelde wet- en regelgeving willen beide fracties dat gemeenten worden verplicht om (hoog) specialistische jeugdzorg regionaal of landelijk in te kopen. Daarbij kan worden gedacht aan hulp aan jongeren met eetstoornissen. Ook moet een einde worden gemaakt aan de excessieve winstuitkering en andere negatieve gevolgen van marktwerking in de jeugdzorg.

Jeugdzorgaanbieders moeten daarnaast fatsoenlijke tarieven krijgen, zodat zij hun medewerkers betere arbeidsvoorwaarden kunnen geven. Ook hopen PvdA en GroenLinks dat het hiermee aantrekkelijk wordt voor jeugdzorgmedewerkers om weer in vaste dienst te gaan.

“Het feit dat Nederland hard keldert op de KidsRights-index is veelzeggend, en de constatering dat fundamentele kinderrechten worden geschonden door slechte jeugdzorg en jeugdbescherming is beschamend. Er moet nu echt haast worden gemaakt”, vindt PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis.

Hij doelt daarbij op de maandag verschenen internationale ranglijst van de kinderrechtenorganisatie KidsRights. Nederland is daarop in 2023 van de 4e naar de 20e plek gedaald. De onderzoekers stellen dat de overheid weinig geld aan kinderen besteedt, waardoor veel kwetsbare kinderen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

“Al jaren luiden jongeren, ouders, hulpverleners en ook wij de noodklok”, zegt Lisa Westerveld (GroenLinks). “In al die jaren is de situatie niet verbeterd. Nog steeds zijn er te veel wachtlijsten en worden jongeren van het kastje naar de muur gestuurd. Het kabinet moet nu snel concreet worden om te voorkomen dat nog meer kostbare tijd verloren gaat waarin jongeren geen hulp krijgen.”

Ook bij veel andere fracties in de Tweede Kamer raakt het geduld op. Het is echter nog niet duidelijk of de voorstellen van PvdA en GroenLinks op een Kamermeerderheid kunnen rekenen.

De Kamer debatteert vanaf het einde van de middag over de zogeheten hervormingsagenda jeugd. Daarin hebben het Rijk, gemeenten, zorgaanbieders en zorgmedewerker afspraken gemaakt over verbeteringen in de jeugdzorg.

Eind 2019 kondigde het kabinet Rutte-III al rigoureuze verbeteringen in de jeugdzorg aan.