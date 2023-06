Straks niet meer zonder reservering op de boot naar Ameland

Wie over twee weken met de boot naar Ameland wil moet daarvoor reserveren. Rederij Wagenborg Passagiersdiensten voert dit in voor alle passagiers en passagiers met fietsen. Nu is reserveren al verplicht voor de zogenoemde sneldienst en voor passagiers die met de auto willen overvaren.

“Hierdoor hopen we de toestroom beter te reguleren”, zegt een woordvoerder van de rederij. Een aantal plekken op de veerdienst wordt gereserveerd voor bewoners van het eiland en abonnementhouders. Sinds dinsdag vaart de rederij met een versoberde dienstregeling tussen het eiland en het vasteland.

Het besluit om minder vaak over te varen is volgens de rederij nodig omdat de vaargeul zo smal is geworden dat twee veerboten elkaar niet meer kunnen passeren. Het aanpassen van de dienstregeling stuitte op kritiek van het gemeentebestuur en ondernemers op het eiland. Zij vrezen dat het gevolgen heeft voor het toerisme op het eiland.

Op de eerste dag van de versoberde dienstregeling zag de rederij nog geen extra drukte op de boten, volgens de woordvoerder.