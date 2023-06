Veiligheid mode-opleiding beter, maar inspectie ziet nog gebreken

De sociale veiligheid op de opleiding Fashion & Textile Technologies (F&TT) aan de Hogeschool van Amsterdam lijkt voorzichtig te verbeteren, maar de onderwijsinspectie ziet wel nog steeds diverse tekortkomingen. Zo moet de kwaliteit van tentamens en examens zo snel mogelijk worden verbeterd. Momenteel wordt op dat punt niet aan alle voorwaarden uit de wet voldaan. Het bestuur moet in het vervolg bovendien zorgen van de examencommissie “met urgentie” behandelen, benadrukt de inspectie in een dinsdag verschenen rapport.

De opleiding, die onder het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) van de hogeschool valt, kwam twee jaar terug in opspraak. Het bleek er erg slecht gesteld met de sociale veiligheid. De Inspectie van het Onderwijs kreeg daar in totaal meer dan honderd meldingen over binnen. Die gingen onder meer over het afbranden van studenten tijdens lessen en beoordelingen en het aanmoedigen van drugsgebruik. Eén melding ging over seksueel grensoverschrijdend gedrag. “De sociaal onveilige omgeving heeft, afgeleid van de meldingen, minstens 15 jaar en waarschijnlijk nog langer bestaan”, schetst de inspectie.

Ook in een extern onderzoeksrapport werden harde conclusies getrokken over de mode-opleiding. De werkdruk was te hoog en sommige docenten zouden het zelfvertrouwen van hun studenten “afbreken”. Vanwege alle klachten stapte de directeur van AMFI op.

Het bestuur heeft in de afgelopen jaren veel maatregelen genomen en een herstelplan opgesteld. Naast ingrepen onder het personeel werd het “didactisch concept” aangepast en kreeg de veiligheid op stageplekken meer aandacht. Over de effecten zijn medewerkers en studenten “voorzichtig positief”, schrijft de inspectie. “Ondanks de beperkte borging van het herstel van sociale veiligheid lijkt de opleiding F&TT zich wel op een weg richting herstel te bewegen.”

De werkdruk is wel nog steeds hoog. Gerichte actie daartegen ontbreekt en dat vinden de inspecteurs een “risico voor het slagen van het plan en daarmee van het herstel”.

Decaan Frank Kresin ziet in het rapport bevestigd “dat sprake is van herstel van de sociale veiligheid binnen de opleiding”. Het ziekteverzuim neemt af, de rust is toegenomen en de cultuur is verbeterd, somt hij op. “Wij gaan verder met de uitvoering van het plan, waarbij we prioriteit geven aan acties die overeenkomen met de aanbevelingen van de inspectie.” Zo is een begin gemaakt met aanpassing van het toets- en examenbeleid.