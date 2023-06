Bewoners ontruimde woningen Grevenbicht weer terug naar huis

De bewoners van ruim vijftig ontruimde woningen in Grevenbicht kunnen weer terug naar huis. Ze moesten dinsdagmiddag hun woningen uit als gevolg van een gaslek. Dat ontstond door graafwerkzaamheden bij de aanleg van glasvezel in het Limburgse dorp. Rond 23.30 uur konden ze terugkeren.

Het gas spoot met grote kracht uit het lek. Net beheerder Enexis bracht in totaal acht ballonnen in de gasleiding om die af te sluiten, zodat het lek later gedicht kan worden. Toen de gastoevoer eenmaal was afgesloten, verrichtte de brandweer metingen in meerdere woningen, waarbij geen hoge concentraties gas werden vastgesteld. Daarop kon iedereen weer huiswaarts keren.

De geĆ«vacueerde bewoners werden tijdelijk opgevangen in een veilig verderop gelegen horecagelegenheid. Ook de bezoekers van een restaurant, dat als eerste ontruimd werd, konden daar tijdelijk terecht. Volgens een woordvoerder van de brandweer hebben zo’n veertig mensen gebruik gemaakt van de opvang. Anderen konden terecht bij kennissen en familie in het dorp.