FDF: boerenprotest donderdag vanaf 12.00 uur

De demonstratie van boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) in Den Haag is donderdag vanaf 12.00 uur, staat in het programma dat de organisatie woensdagmiddag bekend heeft gemaakt. Er staat nog geen precieze locatie in voor het protest. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het geklapte landbouwakkoord.

De organisatie zegt de locatie van het protest woensdagavond pas te delen. Volgens een woordvoerder van FDF is dat omdat “de afgelopen keren allerlei wegblokkades werden opgeworpen terwijl dat nergens voor nodig is”. FDF-voorman Mark van den Oever zei eerder duizenden mensen bij het protest te verwachten. Hij riep hen op met trekkers naar Den Haag te komen.

Van den Oever neemt als eerste spreker om 13.00 uur het woord. Ook Kamerleden zoals Caroline van der Plas van BBB en Wybren van Haga van BVNL staan op het programma. Daarnaast kunnen demonstranten vanaf “het terrein” het debat in de Tweede Kamer live volgen. De demonstratie eindigt om 17.00 uur, staat in het programma.

Rijkswaterstaat kon woensdagmiddag niets zeggen over maatregelen of gevolgen van de aangekondigde actie. Zo is nog niet bekend of er daadwerkelijk boeren met trekkers naar Den Haag gaan en via welke wegen zij eventueel gaan rijden. “Wij wachten af wat er gaat gebeuren”, aldus een woordvoerder.