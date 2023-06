Islamitisch Offerfeest begint, NVWA houdt ‘strikt toezicht’

Het twee dagen durende Offerfeest (Eid Al-Adha), waarbij de profeet Ibrahim wordt herdacht, begint woensdag. Tijdens het islamitische feest slachten moslims een dier, ter herinnering aan Ibrahim, die bereid was om zijn zoon te offeren. Op het moment dat het offer voltrokken zou worden greep God echter in en besloot dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen, luidt het verhaal.

Het feest begint met een gebed in de moskee, waarna de families die een rund, geit of schaap hebben gekocht naar het slachthuis gaan. Na de slacht wordt een deel van het vlees weggegeven aan families die onvoldoende geld hebben om zelf een dier te kopen om te slachten.

Tijdens het slachten is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) continu aanwezig om de gang van zaken te controleren. In alle 38 deelnemende slachthuizen gaat de autoriteit weer “strikt toezicht” houden, aldus de organisatie. Er wordt in de slachthuizen ook onverdoofd geslacht en vooral daarbij houdt de NVWA speciaal in de gaten of de dieren “niet onnodig lijden”. Dieren die binnen veertig seconden na het zetten van de halssnede nog bewustzijn vertonen, worden alsnog verplicht verdoofd. Onbedwelmd slachten mag alleen onder strikte voorwaarden en alleen om religieuze redenen.

Ook de politie is extra alert op illegale slachtactiviteiten buiten de officiële slachthuizen. Dieren illegaal buiten een erkend slachthuis doden kan worden bestraft met een boete tot 90.000 euro of zes jaar cel.

Het Comité Dierennoodhulp roept iedereen op om “goed om zich heen te kijken naar mogelijk illegale onverdoofde slachtingen”. Als mensen schapen of geiten op een plek zien waar je ze niet zou verwachten, dan moeten ze volgens het comité 144 bellen.