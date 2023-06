Minister blijft voor meelezen chats in strijd tegen kindermisbruik

Justitieminister Dilan Yeşilgöz wil dat het mogelijk is om in de strijd tegen online seksueel kindermisbruik privéchats op bijvoorbeeld Whatsapp te bekijken of berichten voor verzending te controleren op bepaalde content. Hiermee gaat zij niet mee in het voorstel van D66-Kamerlid Lisa van Ginneken om deze bevoegdheden te laten schrappen uit het voorstel van de Europese Commissie.

De beslissing om het voorstel van D66 niet te steunen is volgens Yeşilgöz “niet licht genomen”. Ze deelt de zorgen die de bevoegdheden met zich meebrengen voor de “bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het communicatiegeheim”. Toch weegt het opsporen van “de duizelingwekkende aantallen waarmee onlinebeeldmateriaal van seksueel kindermisbruik rondgaat” voor haar zwaarder.

Wel wil de bewindsvrouw dat de opsporingsbevoegdheden bij aanbieders van onlinediensten in het huidige conceptvoorstel worden ingeperkt. Volgens haar moet bijvoorbeeld pas worden overgegaan tot het lezen van privéchats, als mildere ingrepen niet hebben gewerkt.

Bovendien waarschuwt Yeşilgöz dat in het huidige voorstel technologieën worden toegestaan die burgers onterecht in verband kunnen brengen met online seksueel kindermisbruik.

De minister hoopt tijdens de onderhandelingen in Brussel tot een voorstel te komen waarbij de grondrechten zijn gewaarborgd, en tegelijkertijd de verspreiding van online kindermisbruik wordt ingeperkt. Ze gaat hiervoor samenwerken met gelijkgestemde landen.