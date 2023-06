Ombudsvrouw kritisch op wetsvoorstel voor onderwijs nieuwkomers

Door het wetsvoorstel dat onderwijs voor nieuwkomers beter moet regelen, worden de kinderen om wie het gaat ongelijk behandeld. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zegt daarom bezwaar te hebben tegen het voorstel van voormalig onderwijsminister Dennis Wiersma. Hij wilde deze wet bij voorkeur invoeren voordat het nieuwe schooljaar begint.

Het wetsvoorstel gaat volgens Kalverboer in tegen “de kern van het kinderrechtenverdrag”. “Ieder kind, ongeacht herkomst of verblijfsduur in Nederland, heeft evenveel recht op toegang tot kwalitatief hoogwaardig en inclusief onderwijs”, schrijft Kalverboer aan onderwijsminister Robbert Dijkgraaf, die momenteel de zaken waarneemt.

Gemeenten en scholen zijn volgens het voorstel verplicht om elk jaar afspraken te maken om onderwijs te verzorgen voor nieuwkomers. Als scholen onvoldoende leraren hebben, mogen zij onder voorwaarden ook onbevoegd personeel hiervoor inzetten. Wiersma wees erop dat nu zo’n 2000 jongeren die net in Nederland zijn thuiszitten, terwijl ze eigenlijk naar de middelbare school moeten. Ook zouden de wachtlijsten bij basisscholen oplopen.

De Kinderombudsvrouw zegt net als Wiersma bezorgd te zijn om deze kinderen die niet naar school gaan. “Voor hun welzijn en ontwikkeling is het beter dat deze kinderen op korte termijn een alternatief geboden wordt”, aldus Kalverboer. Met het wetsvoorstel zouden kinderen wel les krijgen, maar dit is niet van dezelfde kwaliteit en ook niet hetzelfde aantal uren als wat andere kinderen krijgen. Ze erkent dat het beter is dan niets, maar dan moet het wel echt tijdelijk zijn.

Zeker op lange termijn voorziet ze problemen. “Het brengt nieuwkomers nog verder op achterstand en zij zullen nog langer nodig hebben om door te kunnen stromen naar regulier Nederlands onderwijs. Dit kan hun ontwikkeling en hun toekomstperspectief ernstig belemmeren.” Ze roept de minister op om het voorstel aan te passen, zodat kinderen slechts een half jaar gebruik mogen maken van de nieuwkomersvoorziening – daarna moeten ze doorstromen naar het reguliere nieuwkomersonderwijs.

Wiersma had de Tweede Kamer verzocht zijn voorstel met spoed te behandelen, in de hoop dat de Eerste Kamer de wet nog voor het zomerreces kon behandelen. Hij waarschuwde dat er anders bij het begin van het nieuwe schooljaar nog steeds niet genoeg onderwijsplekken zijn voor nieuwkomers. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer erover. Als er veel bezwaren zijn, wordt de ambitieuze planning al snel niet gehaald.