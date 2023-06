Tweede verdachte in zaak gedode Gino (9) vrijgelaten

De tweede verdachte in de zaak rond de dood van de 9-jarige Gino is weer vrij. De man werd eerder opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Gino. Hij wordt echter niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Maastricht zei woensdag dat hij wel verdachte blijft in deze zaak.

“We gaan kijken of hij verder vervolgd wordt”, zei ze. Ze wilde geen uitspraken doen over de identiteit van deze verdachte.

Gino verdween vorig jaar op 1 juni uit Kerkrade, waar hij op dat moment op straat speelde. Een aantal dagen later werd Donny M. opgepakt. Hij heeft bekend dat hij het jongetje meenam naar zijn woning in Geleen, waar hij hem drugs toediende en misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord. M. leidde de politie na zijn arrestatie naar het lichaam van het kind, dat hij niet ver bij zijn woning vandaan had achtergelaten.

Dinsdag liet advocaat Phil Boonen van de zussen van Gino al weten het “praktisch onmogelijk” te vinden dat verdachte Donny M. in zijn eentje het lichaam van het gedode jongetje had weggebracht en verstopt.

Eerder deze maand vond nog een uitgebreid onderzoek naar vingerafdrukken plaats in de woning van M. Het is onduidelijk of de aanhouding van de tweede verdachte hieraan gelinkt is.