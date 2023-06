Ziekenhuis en universiteit Maastricht willen nauwer samenwerken

De universiteit en het academisch ziekenhuis in Maastricht willen nauwer gaan samenwerken om een antwoord te vinden op de groeiende problemen in de zorg. Daarbij wordt onder meer ingezet op technologische innovaties, en een betere verbinding tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse praktijk. “Voor patiënten zal dit bijdragen tot een betere en meer toegankelijke zorg die doelmatig en doeltreffend is”, aldus beide instellingen.

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de medische faculteit van de Universiteit Maastricht (UM) werken al vijftien jaar samen onder de naam MUMC+. De nadruk ligt daarbij al op het verbeteren van zorg en gezondheid. Nu worden ook andere faculteiten van de universiteit nauwer betrokken bij dit samenwerkingsverband, en dat is volgens bestuursvoorzitter Rianne Letschert van de Universiteit Maastricht uniek in Nederland.

Woensdag tekenden Letschert en haar ziekenhuiscollega Helen Mertens een intentieovereenkomst. Over een jaar wordt die omgezet in een nieuw bestuursmodel voor beide instellingen, en op termijn mogelijk in een bestuurlijke fusie voor deze grootste werkgevers van Limburg (12.000 medewerkers).

De samenwerking moet de zorg betaalbaar maken en de druk op de schaarse arbeidskrachten verlichten. “We willen wetenschappelijke en technologische kennis, ervaring en toepassing samenbrengen in wat we doen laten landen in de kliniek”, vatte Letschert samen. “En we streven naar beter betaalbare passende zorg op de juiste plek”, vulde Mertens aan. Ze wees erop dat in Limburg meer mensen zijn met chronische aandoeningen dan elders.

“De huidige zorg is financieel en personeel niet meer houdbaar”, zei Mertens. Dat maakt inzetten op preventie belangrijk. Om de zorg betaalbaar te houden, wil Letschert bijvoorbeeld de faculteit economie inschakelen, voor preventie de faculteit psychologie en ook ethische thema’s worden door een faculteit bekeken.

De ministers Robbert Dijkgraaf van Onderwijs en Ernst Kuipers van Volksgezondheid toonden zich volgens beide bestuursvoorzitters enthousiast over de plannen. Voor de beoogde samenwerking is volgens hen een wettelijke aanpassing nodig. Kuipers bracht afgelopen maandag nog een bezoek aan beide instellingen.