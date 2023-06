Zwitsers parlement wijst export Leopard-tanks voor Oekraïne af

Het Zwitserse parlement heeft een exportvergunning voor Leopard 1-tanks die onder meer Nederland voor Oekraïne wilde hebben, afgewezen. Het Zwitserse defensiebedrijf Ruag wil de tanks aan het buitenland verkopen en vroeg om de vergunning. Maar export zou in strijd zijn met de neutraliteitspolitiek van het land, vindt het parlement.

De Zwitserse krant Tages-Anzeiger schreef eerder al dat Nederland hoopte om 96 tanks te kopen van Ruag. Nederland had samen met Duitsland en Denemarken eerder aangekondigd dat het “ten minste” honderd Leopard 1-tanks wilde leveren aan Oekraïne, de voorloper van de moderne Leopard 2.

Zwitserland koestert zijn traditionele neutraliteit en houdt zich zoveel mogelijk buiten de oorlog van Rusland in Oekraïne, al heeft het wel de Russische invasie veroordeeld en sancties opgelegd aan de Russen. Het land worstelt al maanden met de export van wapens aan Oekraïne door anderen. Als landen wapens van Zwitserland willen kopen en doorsturen naar een ander land moeten de Zwitsers daar toestemming voor geven.

De huidige regels staan niet toe dat in Zwitserland gefabriceerde wapens worden doorgegeven aan landen die in oorlog zijn of in een gewapend conflict. Zwitserland krijgt daardoor veel kritiek uit het buitenland.