Adema: geen nieuwe onderhandelingen, wel ‘overleg’ met boeren

Landbouwminister Piet Adema is, ook nu het overleg over een landbouwakkoord is mislukt, niet van plan “over de hoofden van boeren heen” met plannen te komen. Hij blijft in overleg met de sector en andere betrokken partijen, zegt hij in het debat over de geklapte onderhandelingen.

Het conceptakkoord, waar de grootste boerenorganisatie LTO uiteindelijk de handen van aftrok, bevat volgens Adema waardevolle “bouwstenen” die het kabinet wil gebruiken in zijn eigen aanpak. Ook de opgebouwde overlegstructuur waarin meerdere partijen volgens hem bezig waren te werken aan herstel van onderling vertrouwen, wil hij niet “zomaar weggooien”.

“Alle alarmbellen gaan bij mij nu af”, reageerde GroenLinks-leider Jesse Klaver, die van het kabinet juist snel een “plan B” verwacht met meer dwingende maatregelen. Hij valt er met name over dat Adema consequent spreekt van “het akkoord”, wanneer hij het heeft over de afgekeurde concepttekst. “Word wakker minister Adema, er ís geen landbouwakkoord!”

PvdA-leider Attje Kuiken noemt het “echt té ridicuul” dat Adema nog altijd aan blijft sturen op overleg. “Je zult als kabinet in ieder geval moeten aangeven welke maatregelen je ten minste wil. En dat je dan op details nog door moet discussiëren, dat kan. Maar dit is onzinnig.” Als het kabinet de aanpak weer laat afhangen van afspraken met de sector, “dan weet ik wel wat er gebeurt, dan gebeurt er niks”, aldus Kuiken.

De PvdA-leider brengt nog maar eens in herinnering wat er op het spel staat als de stikstofuitstoot niet wordt aangepakt. “Dan is het gevolg dat het land straks op slot staat, er niet meer gebouwd kan worden en de natuur verder achteruit kachelt. Maar ook dat die boeren gewoon in de steek worden gelaten, want hun verdienmodel komt steeds verder onder druk te staan.”