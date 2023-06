Adema: landbouwakkoord klapte na een misverstand

Dat het landbouwakkoord vorige week dinsdag klapte, kwam grotendeels door een misverstand, heeft landbouwminister Piet Adema tijdens een debat in de Tweede Kamer gezegd. Er bestonden verschillende ideeën over het “huiswerk”. Ook hielp het niet dat minister-president Mark Rutte op het moment van klappen niet aanwezig was, aldus Adema.

Landbouworganisatie LTO had gewild dat het ministerie voor het overleg nog met een uitgewerkte reactie op hun ‘achtpuntenplan’ zou komen. Tijdens het overleg zouden de partijen daar verder over praten. Maar dat was niet zo begrepen door het departement. “Daar was een misverstand over. Ik was me niet bewust dat wij dat van tevoren zouden aanleveren.”

Na een openingswoord van Adema, kwam LTO-voorzitter Sjaak van der Tak met de aankondiging: “Ik heb een vervelende mededeling voor je. Ik stop met het landbouwakkoord.” Dat Adema tijdens het overleg alsnog zou reageren op de plannen van LTO, mocht voor de landbouworganisatie niet meer baten.

De minister had nog voorgesteld om het gesprek te schorsen en later verder te gaan. “Kunnen we nog 24 of 48 uur de rust bewaren?” had Adema zich afgevraagd. Maar schorsen en later verder praten, “dat wilde men niet meer”.

De donderdag na het overleg stond al een ontmoeting gepland waar Rutte bij had moeten zitten. Hij was ook aanwezig bij eerdere gesprekken. Volgens Adema had het weglopen van LTO “er ook een klein beetje mee te maken dat de minister-president er niet bij was”.

Nadat het laatste overleg was geklapt, zei Van der Tak tegen de aanwezige pers dat er geen vertrouwen meer was, zonder dat verder uit te leggen. De LTO schreef op haar website dat er steeds meer goede intenties waren bij het kabinet, “maar van intenties kan een boer niet leven”.