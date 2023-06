Agractie: aandacht ligt bij landbouwdebat, niet bij protest

Boerenactieorganisatie Agractie hoopt dat nieuwe demonstraties vanwege het landbouwbeleid voorlopig niet nodig zijn, hoewel er voor de agrarische sector nog van alles op het spel staat. Dat zegt Agractie-voorman Bart Kemp in een reactie op het boerenprotest donderdag in Den Haag, waar Agractie bewust niet bij aanwezig was. “Wij hebben duidelijk aangegeven dat we op dit moment geen actuele aanleiding en bovendien geen motivatie zagen bij onze achterban voor een demonstratie. Daarom hebben wij ons er ook niet mee bemoeid.”

Het protest in Den Haag was een initiatief van Farmers Defence Force. FDF had van tevoren gezegd duizenden demonstranten te verwachten, maar uiteindelijk trokken enkele honderden mensen donderdag naar het Haagse Malieveld. BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas liet op het laatste moment verstek gaan omdat ze vond dat FDF niet voldoende afstand had genomen van intimidatie van CDA-Kamerleden. Desgevraagd wil Agractie-voorman Kemp nog niet reageren op de afwezigheid van de politica, die zich in de Tweede Kamer profileert als de belangenbehartiger van de agrarische sector.

“Onze aandacht ligt vandaag vooral bij het landbouwdebat”, zegt Kemp, verwijzend naar het debat in de Tweede Kamer over het geklapte landbouwakkoord dat donderdagochtend is begonnen. Agractie trok zich eind maart terug uit de gesprekken over het akkoord, die ruim een week geleden helemaal werden gestaakt nadat LTO uit het overleg was gestapt. Kemp zegt dat Agractie hoopte dat de onderhandelingen over het akkoord zouden stoppen. “Onder deze condities was het beter dat er geen akkoord zou komen. Maar dit is niet het eindstation, want er moet natuurlijk wel een oplossing komen. Daarover zijn we in gesprek met kabinetsleden.”