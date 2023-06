Alblasserdam: spoedig overleggen over PFAS in water bij Chemours

De gemeente Alblasserdam gaat “met spoed” overleggen naar aanleiding van een “schokkend bericht” van Zembla donderdagochtend. Het onderzoeksprogramma zegt metingen in handen te hebben die laten zien dat het water in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom de Chemours-fabriek is vervuild met de giftige stof PFAS. Deze metingen werden volgens Zembla sinds 2018 door het Waterschap Rivierenland gedaan en zijn ook bij Chemours bekend, maar zijn “nooit met het grote publiek gedeeld”.

Een van de gebieden die volgens Zembla sterk is vervuild, is de Lammetjeswiel, een populaire zwem- en recreatieplas bij Alblasserdam. De gemeente gaat naar aanleiding hiervan snel met onder meer de GGD in gesprek en zegt “zo snel mogelijk met een reactie te komen”. “We vinden het belangrijk om dit bericht gelijk met onze inwoners te delen, zodat iedereen ge├»nformeerd is”, schrijft de gemeente verder.

PFAS-expert Chiel Jonker zei tegen het tv-programma dat het om concentraties van de giftige stof gaat die “hij nog nooit eerder in oppervlaktewater heeft gezien”. PFAS is een breed begrip voor verschillende chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn in het milieu. Er is een verband tussen PFAS en kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.

Chemours zegt in een reactie bij Zembla dat zij de PFAS-metingen niet publiekelijk hebben gemaakt omdat “dit niet aan hen is om te doen”. Het waterschap komt later op de dag met een uitgebreide reactie op de berichtgeving, laat een woordvoerder weten. Hij bevestigt dat metingen naar PFAS zijn gedaan, maar de details is het waterschap nog op een rij aan het zetten.

Zowel de Tweede Kamer als de Provinciale Staten in Zuid-Holland houden een hoorzitting over chemiebedrijf Chemours, dat vroeger DuPont heette. Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en de gemeente Molenlanden procederen al langer tegen het bedrijf om de PFAS-schade.