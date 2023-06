Rijnbrug Rhenen weer vrij na trekkerblokkade, geen aanhoudingen

Boeren hebben donderdagavond de Rijnbrug bij Rhenen in beide richtingen geblokkeerd met trekkers, waardoor de weg enige tijd dicht was. Rond 18.45 uur meldde de politie dat de weg weer is vrijgegeven en dat de demonstranten zijn vertrokken. Niemand is aangehouden.

Op webcambeelden van de brug van de provincie Gelderland, die de weg beheert, was te zien dat het om een tiental trekkers ging. Inmiddels rijdt het verkeer op de brug weer door, blijkt uit de beelden.

De ANWB meldde eerder dat de N233 in de richting van Veenendaal dicht was tussen de aansluiting met de A15 en Kesteren. Ook op de nabijgelegen N225 was een “demonstratie met voertuigen”, meldde de ANWB. Eerder op donderdag was er een boerenprotest in Den Haag.

De Rijnbrug ligt op de grens van Gelderland en Utrecht en wordt in de spits veel gebruikt door verkeer dat files op de A2 wil omzeilen. Ook steken veel weggebruikers via de Rijnbrug door van de A12 naar de A15.