Boerendemonstratie in Den Haag tijdens debat over landbouwakkoord

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) demonstreert donderdag vanaf 12.00 uur in Den Haag. Onduidelijk is hoeveel mensen aan het protest zullen deelnemen. De gemeente Den Haag verwacht niet dat boeren massaal naar de hofstad komen, maar FDF-voorman Mark van den Oever zei eerder duizenden mensen te verwachten. Hij riep hen op met trekkers naar de stad te komen.

Een exacte locatie voor het protest is nog niet bekendgemaakt. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het geklapte landbouwakkoord.

Het protest is vanaf 12.00 uur en om 13.00 uur begint het programma met Van den Oever als eerste spreker. Ook meerdere Kamerleden nemen tijdens het protest het woord, onder wie Caroline van der Plas van BBB en Wybren van Haga van BVNL. De demonstranten kunnen vanaf het terrein het debat in de Tweede Kamer live volgen. Het programma eindigt om 17.00 uur.

Bij het vorige protest in het Haagse Zuiderpark in maart werden boeren die probeerden met hun trekker Den Haag in te gaan tegengehouden door de politie. Er mochten maar twee tractoren aanwezig zijn bij dat protest.