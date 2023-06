Crisis bezworen, Haagse coalitie wil met hele oppositie praten

De coalitiepartijen in de gemeente Den Haag lijken voorlopig een uitweg te hebben gevonden in de manier waarop ze moeten omgaan met de vrijspraak van oud-wethouder Richard de Mos. Hij wil met zijn partij Hart voor Den Haag in het college, maar de partijen die nu besturen zijn het daar niet over eens. Ze stellen voor om de komende tijd in gesprek te gaan met de hele oppositie, “en in het bijzonder met Hart voor Den Haag”. Ze houden in het midden of die gesprekken ook kunnen leiden tot coalitiedeelname van De Mos.

De partij van De Mos werd de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2022. Hij was van 2018 tot 2019 wethouder in Den Haag. Zijn partij werd uit het college gezet toen bleek dat hij werd verdacht van corruptie. Hij zou bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties. Hij werd in april echter volledig vrijgesproken. Sindsdien wil hij opgenomen worden in de coalitie van vijf partijen die nu besturen. Een speciale gespreksleider, oud-minister Bruno Bruins, adviseerde ook om te onderhandelen met De Mos. VVD, CDA en D66 zijn daartoe bereid, maar PvdA en GroenLinks zien dat totaal niet zitten.

Het nieuwe voorstel staat in een motie die de vijf coalitiepartijen donderdag hebben ingediend. Dat deden ze tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering. De vijf partijen hebben een meerderheid, dus de motie wordt in principe zeker aangenomen.

De Mos noemt het “een vertragingstactiek” van de coalitie en vreest dat er alleen voor de vorm met hem gepraat wordt. “Dit leidt tot een paringsdans. Ik ben inmiddels zo bronstig als een edelhert in september.” Een andere oppositiepartij, de SP, beschuldigt de coalitie van een rookgordijn. De PVV vraagt zich af waarom de oppositiepartijen niets wisten over de motie om met hen te praten.