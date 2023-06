FDF gaat toch naar Malieveld, ‘we hebben geen andere keuze’

Farmers Defence Force (FDF) vertrekt toch bij de tijdelijke Tweede Kamer en zal het protest gaan houden bij het Malieveld. “We hebben geen keus”, meldt voorman Mark van den Oever. Eerder zei Sieta van Keimpema van FDF dat ze op de Bezuidenhoutseweg zouden blijven staan.

Volgens Van den Oever heeft de politie de chauffeur van de vrachtwagen van FDF, van waaruit een podium werd opgebouwd, opgepakt.

De gemeente Den Haag had de boerendemonstranten gevraagd om zonder trekkers naar het Malieveld te gaan en niet bij de tijdelijke Tweede Kamer op de Bezuidenhoutseweg te gaan staan. “Het aantal demonstranten dat de organisatie heeft ingeschat is te groot voor deze locatie.” Om 07.12 uur is een noodbevel uitgevaardigd.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het mislukte landbouwakkoord.