Flitsbezorgers naar Raad van State om Amsterdams bestemmingsplan

Flitsbezorgers Flink en Getir stappen naar de Raad van State om daar het bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam aan te vechten. Dat bevestigen de bedrijven na berichtgeving van Het Parool. De flitsbezorgers vinden dat hun sector anders behandeld wordt dan bijvoorbeeld bezorgers van supermarkten of pizzabezorgers.

Vorige maand stemde de gemeenteraad in met het plan, waardoor flitsbezorgers zich alleen nog mogen vestigen op bedrijventerreinen en niet meer in woongebieden. Bij hoge uitzondering mogen er zogeheten darkstores in gemengde woon-werkgebieden. Door dat besluit zullen ongeveer tien vestigingen in de stad waarschijnlijk op termijn hun deuren moeten sluiten of verhuizen.

“Flink heeft aan de ene kant op dit moment zeer goed contact met Gemeente Amsterdam, wat ertoe heeft geleid dat twee nieuwe locaties van Flink een vergunning hebben gekregen. Tegelijkertijd behandelt dit bestemmingsplan onze sector anders dan bijvoorbeeld supermarkten of pizzabezorgers”, laat een woordvoerder weten. “Het principe gelijke monniken, gelijke kappen wordt niet gehanteerd. Dat is voor Flink een principieel punt en wij willen hier van de Raad van State een oordeel over. Bedrijven die aan bezorging doen zouden op dezelfde manier moeten worden behandeld.”

Volgens de gemeente zorgt het bevoorraden en het ophalen van boodschappen door flitskoeriers voor te veel overlast bij omwonenden. Het nieuwe beleid moet ervoor zorgen dat Amsterdammers een fijnere woonomgeving krijgen, zo zei wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) eerder.