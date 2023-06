GroenLinks-leider Klaver: landbouwakkoord was veel te vaag

GroenLinks-leider Jesse Klaver begrijpt wel dat het niet tot een landbouwakkoord is gekomen: wat er lag, is volgens hem veel te vaag. Volgens Klaver is het kabinet niets opgeschoten ten opzichte van vorig jaar, toen toenmalig landbouwminister Henk Staghouwer werd teruggestuurd om zijn gebrekkige brief over het toekomstperspectief van boeren te verbeteren.

“Wat is er in de tussentijd gebeurd? Niks”, aldus Klaver. Hij vraagt zich hardop af waar het kabinet mee bezig is en vindt het “onbegrijpelijk dat het kabinet niet regeert”. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat de landbouwplannen moest doorrekenen, vond de plannen niet concreet genoeg. Het akkoord was volgens het planbureau te optimistisch en bevatte te weinig harde afspraken.

Verder richt Klaver zijn pijlen op het CDA. Die partij heeft volgens hem vorig jaar “de fik gezet in de coalitie”, toen CDA-leider Wopke Hoekstra in het AD zei dat de stikstofdoelen “niet heilig” zijn. “Het CDA gijzelt het kabinet en gijzelt het land.” Door de opstelling van de christendemocraten komt er geen oplossing voor de stikstofcrisis en kunnen bijvoorbeeld bouwprojecten niet doorgaan, redeneert Klaver.