Haagse raad praat verder over coalitie na vrijspraak De Mos

De gemeenteraad van Den Haag gaat opnieuw in debat over de toekomst van de coalitie. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag, wil terug in het college nu partijleider en oud-wethouder Richard de Mos is vrijgesproken van corruptie. Een speciaal aangestelde ‘gespreksleider’, oud-minister Bruno Bruins, adviseert om met de partij te praten, maar niet alle coalitiepartijen zien dat zitten.

De raadsvergadering stond niet gepland, maar is ingelast. Het debat begint om 16.00 uur.

De Haagse raad debatteerde in mei ook twee keer over de politieke verhoudingen. Dat debat leidde tot de aanstelling van Bruins als gespreksleider. Hij kwam vorige week met zijn advies. Volgens Bruins zijn VVD, CDA en D66 bereid om met De Mos te praten, maar GroenLinks en PvdA absoluut niet. Die partijen willen dat de huidige coalitie doorgaat.

Hart voor Den Haag zat van 2018 tot 2019 in de lokale coalitie. De partij werd uit het college gezet toen bleek dat de toenmalige wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui, nu gemeenteraadsleden, werden verdacht van corruptie. Zij zouden bevriende ondernemers hebben geholpen, bijvoorbeeld met horecavergunningen en vastgoedregels, in ruil voor donaties aan de partij. Vanwege de verdenkingen bleef de partij in de oppositie na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar, tot groot ongenoegen van De Mos.

In april werden De Mos, Guernaoui en de andere verdachten echter volledig vrijgesproken van corruptie. De rechtbank in Rotterdam veegde alle beschuldigingen van tafel. Het vonnis is nog niet definitief, het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan.