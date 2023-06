Jamel L. 90 dagen vast voor fatale steekpartij Albert Heijn

De 56-jarige Jamel L., die vastzit voor de fatale steekpartij in een Haagse supermarkt, blijft negentig dagen langer in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald.

L. wordt ervan verdacht dat hij op dinsdag 20 juni vlak na de opening van de Albert Heijn aan de Turfmarkt de 36-jarige medewerkster heeft doodgestoken. Ze overleed ter plekke. L. werd buiten de winkel gearresteerd. In de dagen daarna bleek dat hij vijf jaar geleden van een rechter op CuraƧao tot tbs was veroordeeld, maar dat Nederland weigerde die behandeling over te nemen.

Woensdagavond liepen ruim honderd mensen mee in een stille tocht om het slachtoffer te herdenken. Bij de supermarkt zijn kaarsjes, witte bloemen en herdenkingslichtjes neergezet. De Haagse centrumwethouder nam ook deel aan de tocht en noemde de dood van de vrouw “afschuwelijk”.