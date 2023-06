Jetten praat met drie bedrijven over bouw nieuwe kerncentrales

Energieminister Rob Jetten praat met “een drietal potentiële en geïnteresseerde leveranciers” over de bouw van de twee nieuwe kerncentrales die naar verwachting in Borssele komen te staan. Het gaat om het Amerikaanse bedrijf Westinghouse, het Franse staatsbedrijf EDF en KHNP uit Zuid-Korea, meldt hij aan de Tweede Kamer.

De bedrijven die in de running zijn, hebben alle drie ervaring met de bouw van generatie III+-reactoren met een minimaal vermogen van 1000 megawatt. “In lijn met staand beleid voor vitale infrastructuur” zijn bepaalde leveranciers buitengesloten van het proces tot nu toe en de aanbesteding. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven uit landen die beschuldigd worden van spionage.

In samenwerking met de drie bedrijven wordt nu gekeken “onder welke financiële en technische voorwaarden” nieuwe kerncentrales in Nederland kunnen worden gebouwd. Uit de onderzoeken moet blijken of de ontwerpen van de drie leveranciers geschikt zijn voor de beoogde locatie in het Zeeuwse Borssele, en of deze ontwerpen “passen binnen de Nederlandse regelgeving”. Mogelijk zijn er later nog aanpassingen nodig.

Het kabinet betaalt de technische haalbaarheidsstudies, die na de zomer gaan starten en ongeveer een half jaar duren. Maar die extra kosten wegen volgens Jetten op “tegen de inzichten die worden verkregen waarmee budget- en tijdsoverschrijdingen in een latere fase worden voorkomen”. De Kamer zelf heeft ook om versnelling gevraagd, benadrukt hij.

In de tweede helft van 2025 wil het kabinet definitief kiezen met welke ontwikkelaar het in zee gaat. Dan beginnen ook de contractonderhandelingen.