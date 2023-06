Meer onafhankelijkheid voor nieuwe toezichthouder op advocatuur

De onafhankelijkheid van de nieuwe landelijke toezichthouder op de advocatuur wordt versterkt. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming hoopt met deze aanpassing tegemoet te komen aan zorgen van de Tweede Kamer. De advocatuur is nu nog zelf verantwoordelijk voor het toezicht.

Weerwind stuurde zijn nieuwe voorstellen donderdag naar de Kamer. Volgens hem is in de nieuwe organisatie van de toezichthouder “een zorgvuldige balans gevonden tussen onafhankelijkheid van de advocatuur en van de overheid, en inhoudelijke kennis van toezicht en advocatuur”.

De Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur (OTA) neemt het toezicht over van de elf lokale dekens. De OTA wordt wel bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ondergebracht, maar zal daarbinnen onafhankelijk opereren. Met de OTA moet het toezicht op de advocatuur verbeteren.

Weerwind versterkt de onafhankelijkheid van de OTA met een aantal aanpassingen. Zo zal het bestuur van de toezichthouder straks niet uit drie maar vijf mensen bestaan. Van hen zal een meerderheid geen advocaat zijn, onder wie de voorzitter. Ze worden benoemd door een onafhankelijke commissie.

Het College van Toezicht krijgt ook een andere rol. De algemeen deken verdwijnt uit dit college. Ook de onafhankelijkheid van de overheid wordt geregeld. De minister heeft geen rol bij de benoemingen van de toezichthouder of de begroting. Ook zijn besluiten van de OTA niet vernietigbaar per koninklijk besluit.

Bij de nieuwe toezichthouder komt één centraal meldpunt waar alle informatie, signalen en klachten over advocaten binnenkomen. Daar zal worden besloten of de klacht door de toezichthouder wordt behandeld of door een lokale deken. Zij mogen onderling informatie uitwisselen.

Wanneer de OTA aan de slag gaat, is nog niet bekend. Weerwind hoopt zijn voorstel zo snel mogelijk met de Kamer te bespreken om het daarna in wetgeving om te zetten.