Nederland denkt over aanbod Bulgarije over paspoortvrij reizen

Nederland en Bulgarije bespreken een uitnodiging van Bulgarije om Nederlandse experts naar de Bulgaars-Turkse grens te sturen. De nieuwe premier van het Balkanland hoopt Nederland zo zover te krijgen het verzet tegen de toetreding van Bulgarije tot het paspoortvrije Schengengebied te staken. “We zijn in gesprek, maar er zijn nog geen besluiten over”, zei premier Mark Rutte bij aankomst op de EU-top in Brussel.

Nederland houdt samen met Oostenrijk Bulgarije vooralsnog buiten de deur. Ze houden vol dat Bulgarije er niet klaar voor is. Zo zou het nog schorten aan een goede bewaking van de buitengrens en eerbiediging van de mensenrechten, al denkt de Europese Commissie, die daarop toeziet, en het leeuwendeel van de andere EU-landen daar anders over.

Bulgarije heeft Nederland aangeboden Nederlandse deskundigen naar zijn grens met Turkije te sturen om te kijken hoe de Bulgaren daar te werk gaan, zegt de nieuwe premier Nikolai Denkov. Ze kunnen dan goede raad kwijt en duidelijk maken wat Nederland precies van Bulgarije wil, vertelde hij aan nieuwsplatform Politico.

Het kabinet is “in gesprek met Bulgarije”, zei Rutte. “Je helpt elkaar in Europa.” Maar besluiten zijn er nog niet gevallen, maakte hij duidelijk, laat staan een doorbraak in de toetreding van Bulgarije tot de Schengenzone.