Noodbevel in Den Haag om boerenprotest

In Den Haag geldt vanaf 07.12 uur een noodbevel om het boerenprotest dat eerder is aangekondigd door Farmers Defence Force (FDF). “Personen die met tractoren en zware voertuigen actie willen voeren in Den Haag zijn niet welkom”, meldt de gemeente.

De politie meldt dat er drie trekkers vanaf de Brouwersgracht in Den Haag zijn “verwezen naar een parkeerlocatie”.

FDF-voorman Mark van den Oever zei eerder duizenden mensen te verwachten. Hij riep hen op met trekkers naar de stad te komen. De exacte locatie van het protest wordt pas later gedeeld door FDF. In de Tweede Kamer wordt donderdag gedebatteerd over het mislukte landbouwoverleg.