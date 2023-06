Politie: boerenprotest redelijk goed verlopen, Malieveld leeg

De politie en de gemeente Den Haag vinden dat het boerenprotest donderdag “redelijk goed verlopen” is. De demonstratie, die door Farmers Defence Force (FDF) werd georganiseerd en tot 17.00 uur zou duren, verzandde ’s middags voor het treinstation van de stad. Demonstranten die op weg waren naar het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer werden door de politie tegengehouden. Even na 16.00 uur waren er nauwelijks nog demonstranten in Den Haag.

FDF-voorman Mark van den Oever zei eerder duizenden mensen te verwachten bij het protest, dat plaatsvond op de dag dat de Tweede Kamer debatteerde over het geklapte landbouwakkoord. Er trokken donderdag uiteindelijk enige honderden mensen naar het Malieveld, veel minder dan bij eerdere demonstraties. Ook BBB-leider Caroline van der Plas was er niet bij aanwezig. Desondanks sprak Van Den Oever wel van “een mooie club” die bijeen was op het Malieveld. Hij zei dat het “een hete zomer wordt”.

Van den Oever had boeren opgeroepen met trekkers naar de stad te komen. Door een noodbevel dat donderdagochtend in Den Haag was afgekondigd, werden zware voertuigen langs de randen van Den Haag gestopt. Een groepje boeren moest daardoor op een industrieterrein parkeren en kwam op de fiets en met de tram naar het Malieveld. De FDF-voorman zei dat er “veel mensen zijn tegengehouden”.

Een woordvoerder van Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, betreurt het dat FDF niet eerder reageerde op vragen van de gemeente over de demonstratie. “Doordat zij tot het laatste moment wachtten, moest donderdagochtend nog besloten worden dat de demonstratie verschoof van voor de Tweede Kamer naar het Malieveld”, aldus de woordvoerder.

De politie heeft zeven mensen aangehouden en volgens de gemeente “goed gehandhaafd”. Een politiewoordvoerder vindt het wel “erg vervelend” dat bij een van de aanhoudingen twee agenten lichtgewond zijn geraakt.