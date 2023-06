Trekkers op A28 bij Zwolle, Rijkswaterstaat: let goed op

Ongeveer twintig trekkers rijden momenteel op de A28 in de buurt van Zwolle. Rijkswaterstaat vraagt andere weggebruikers goed op te letten, omdat de trekkers langzamer rijden dan het overige verkeer.

Waarschijnlijk zijn de tractoren onderweg naar Den Haag voor een protest van Farmers Defence Force, dat eerder is aangekondigd. Volgens Rijkswaterstaat lijkt het er wel op dat de boeren vooral rechts aanhouden op de weg. Overig verkeer moet rekening houden met een extra reistijd vanaf Nieuwleusen.

In Den Haag is donderdagochtend een noodbevel uitgevaardigd. “Personen die met tractoren en zware voertuigen actie willen voeren in Den Haag zijn niet welkom”, meldt de gemeente.