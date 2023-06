Aantal klachten over eindexamens loopt op tot bijna 312.000

Het totale aantal klachten over de eindexamens voor middelbare scholieren is opgelopen tot bijna 312.000. Dat meldt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) op de laatste dag van het tweede tijdvak. Eerder was al duidelijk dat het recordaantal meldingen dat vorig jaar werd gedaan, 285.700, was verbroken.

Volgens een woordvoerder van de scholierenbond gingen de meeste klachten over het examen zelf. “Namelijk dat het examen te moeilijk of te lang was. Ook is er veel geklaagd over geluidsoverlast.”

Eerder zei het LAKS al het nieuwe record wel verwacht te hebben. “We rekenden al op veel klachten omdat de examenregelingen dit jaar niet zijn versoepeld, ondanks dat wij daar voor hebben gelobbyd.” Veel scholieren hebben volgens het LAKS nog leerachterstanden, veroorzaakt door de nasleep van de coronapandemie. Ook het lerarentekort zou een rol spelen bij de achterstanden.

Op 9 juni hoorden examenkandidaten die al hun examens in het eerste tijdvak hebben gedaan de uitslag. In totaal deden dit jaar ruim 188.000 scholieren examen. In het vmbo 92.000 leerlingen, op de havo’s bijna 55.000 leerlingen en in het vwo bijna 41.000 leerlingen. Het tweede tijdvak is bedoeld voor leerlingen die in het eerste tijdvak niet al hun examens hebben gemaakt of die een examen herkansen.