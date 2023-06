Bij een woning in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie geweest. De politie vermoedt dat er rond 01.00 uur een vuurwerkbom is ontploft aan de De Hoopstraat in de wijk Almere Buiten. Het huis is beschadigd, maar er zijn geen gewonden gevallen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.