Explosie bij woning in Vlaardingen, geen gewonden

Bij een woning in het Zuid-Hollandse Vlaardingen is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Door de explosie, die rond 03.00 uur gebeurde, raakte de voordeur van het huis op de Sluishoeve beschadigd. Niemand raakte gewond.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.

Dit jaar kent Rotterdam en omgeving een hausse aan geweldsincidenten. Tot een dikke week geleden zijn er al 86 geweest. Het gaat om 56 explosies bij en 30 beschietingen van woningen en bedrijfspanden.