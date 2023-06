Financiën komt met speciale munt voor 750 jaar Amsterdam

Het ministerie van Financiën komt volgend jaar met een speciale verzamelaarsmunt om 750 jaar Amsterdam en 200 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) te herdenken. Met de munten met een waarde van 5 of 10 euro kan alleen in Nederland worden betaald.

De kunstenaars die de munt gaan ontwerpen moeten nog worden geselecteerd, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën). De munt om de KNRM te herdenken wordt in de eerste helft van volgend jaar geslagen en uitgegeven. Die van Amsterdam volgt dan in de tweede helft van het jaar.

Dit jaar wordt een verzamelaarsmunt uitgebracht om te herdenken dat vijftig jaar geleden de Nederlandse regering belangenvereniging COC, die opkomt voor lhbti’ers, officieel erkende. Ook is er in maart een munt uitgegeven over de historische binnenstad van Willemstad op Curaçao. Die is sinds 1997 UNESCO Werelderfgoed.