Heijnen hoopt volgende week op maatregelen tegen agressie bij NS

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) gaat volgende week opnieuw samen met staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan tafel met NS om te praten over de toenemende agressie in treinen. Dat deden ze al eerder, maar volgende week donderdag hoopt ze “een stap te hebben gezet om tot maatregelen te komen. Maar we moeten eerst kijken waar precies behoefte aan is en wat we kunnen bieden”, zei Heijnen voorafgaand aan de ministerraad.

Ze reageert daarmee op een brandbrief van de NS-top en vakbonden aan de ministeries van Infrastructuur en Justitie, waarin ze aandringen op actie. Niet alleen reizigers hebben last van toenemende incidenten, maar vooral ook medewerkers van de NS voelen zich steeds onveiliger. NS-baas Wouter Koolmees benadrukt in de brief dat er bij het kabinet meerdere keren is aangedrongen op ingrepen. Dat leidde vooral tot gesprekken, maar “vooralsnog is er weinig tot geen resultaat geboekt”, aldus Koolmees.

Heijnen zal “opnieuw gaan bespreken waar de problemen zitten. We zijn aan het kijken naar manieren waarop je handhaving in treinen kunt toepassen. De NS heeft daar eigen ideeën over, en het personeel denkt daar ook in mee.” De bewindsvrouw wilde niet vooruitlopen op mogelijke concrete maatregelen.

Ze is geschrokken van de berichten over het aantal incidenten, maar zegt dat “het niet zo is dat er niets gebeurt”. Volgens haar heeft het “veel te maken met gedrag van mensen en dat is soms lastig om te beïnvloeden. We gaan strenger kijken hoe we dat gedrag kunnen aanpakken als ze niet zichzelf corrigeren”.