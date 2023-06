Held tramaanslag Utrecht postuum geëerd

Rinke Terpstra, een van de dodelijke slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht, is vrijdag postuum geëerd voor de hulp die hij anderen bood op 18 maart 2019. Terpstra’s nabestaanden namen hiervoor vrijdagmiddag een koninklijke onderscheiding in ontvangst uit handen van burgemeester Sharon Dijksma. Het gaat om een zilveren erepenning.

Door zijn heldhaftige optreden tijdens de terreurdaad redde hij de levens van dertien andere reizigers. Zelf werd hij op zijn vlucht uit de tram door Gökmen T. doodgeschoten. Bij de aanslag op de tram op het 24 Oktoberplein kwamen ook drie andere mensen om het leven en raakten velen gewond.

Terpstra trok aan de noodrem en zorgde ervoor dat medepassagiers uit het laatste tramstel konden vluchten. “Ondertussen heeft de schutter al tweemaal op Rinke geschoten. Met zijn laptoptas weet hij de kogels af te weren. En nog blijft Rinke handelen”, vertelde Dijksma in haar toespraak. Samen met een andere reiziger trapte hij in het voorste deel een raam open. Hij liet anderen voorgaan en stapte zelf als laatste uit. Hij werd 49 jaar oud.

“Zijn dappere optreden is voor mij, voor ons, voor onze samenleving een voorbeeld van opoffering, moed en trouw. Zonder het ingrijpen van Rinke had het allemaal veel erger kunnen aflopen”, aldus Dijksma. Daarom krijgt hij de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, de oudste en belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor dappere daden die zijn verricht buiten een strijd.

“Dapperheid is iets wat je niet kunt aanleren. Dapper gedrag is pas zichtbaar in een onverwachte en levensbedreigende situatie, waarin iemand boven zichzelf en anderen uitstijgt. Dit was zo’n situatie en het optreden van Rinke daarin is onvoorstelbaar moedig”, roemde de burgemeester.