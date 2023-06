Hoe betrek je medewerkers bij actuele kwaliteits- en risicomanagement thema’s?

De wereld van nu is dynamisch en verandert continu. Meebewegen, aanpassen, verbeteren en innoveren is dan ook een must. Om hierop in te spelen lanceert de Nederlandse softwareontwikkelaar Infoland binnenkort een nieuwe module binnen de kwaliteits- en risicomanagement software van Zenya: Zenya BOOST. De module komt in juli uit en is een logische aanvulling op de bestaande modules DOC, FLOW, CHECK en RISK.

Maurice van Abeelen, productmanager van Zenya, vertelt in dit artikel meer over de nieuwe software en hoe je deze helpt om medewerkers te betrekken bij actuele kwaliteits- en risicomanagement thema’s.

Duurzaam succes

Om duurzaam succes te waarborgen, is het essentieel voor organisaties om controle te hebben over kwaliteit, veiligheid en risico’s. Daarom maakt Infoland al sinds 1998 slimme softwareoplossingen die organisaties in alle sectoren helpen om deze thema’s te borgen. De software, Zenya, bestond tot voor kort uit de volgende modules:

Zenya DOC voor het efficiënt beheren en verspreiden van documenten vanaf één centrale locatie;

Zenya FLOW voor eenvoudig incidentmanagement en het opzetten van workflows;

Zenya CHECK voor het ontdekken van verbeterpotentieel dankzij audits, checks en vragenlijsten;

Zenya RISK om operationeel in control te zijn en strategische risico’s om te zetten in kansen.

Nu komt er dus een vijfde module uit, Zenya BOOST, voor het versterken van kwaliteits- en risicomanagement door het actief betrekken van medewerkers. Maurice van Abeelen: “Met de introductie van Zenya BOOST kunnen organisaties straks eenvoudig inspelen op actuele onderwerpen en moeiteloos campagnes opzetten om grote groepen medewerkers mee te krijgen in veranderingen.” Zenya BOOST kan zowel als opzichzelfstaande module worden gebruikt als in combinatie met andere Zenya modules en is net als de andere modules een Software as a Service-oplossing.

Breng mensen in beweging en initieer de dialoog

“Zenya BOOST biedt een uniek instrument om grote groepen medewerkers te bereiken, betrekken en in beweging te brengen. Met Zenya BOOST informeer je medewerkers op persoonlijke wijze, laat je zien hoe anderen het doen én bied je ruimte voor dialoog. Dit creëert draagvlak en betrokkenheid, waardoor medewerkers gemotiveerd worden om veranderingen omarmen”, legt van Abeelen uit.

“Je kunt je voorstellen dat het opzetten van zo’n campagne veel efficiënter is dan het ophangen van een paar posters in de koffieruimte – zoals dat vroeger gebeurde”, gaat van Abeelen verder. “Stel bijvoorbeeld dat een organisatie recentelijk veel phishingmails heeft ontvangen, en dat medewerkers niet goed genoeg weten wat de gevaren hiervan kunnen zijn. Dan kun je met Zenya BOOST het topic cybersecurity op een leuke en interactieve manier opnieuw onder de aandacht brengen.”

Verschillende contentvormen

Met de nieuwe SaaS-oplossing kun je eenvoudig verschillende vormen van content afwisselen. Juist door dat te doen, blijft het interessant en kunnen organisaties medewerkers stap voor stap in veranderingen en belangrijke thema’s betrekken. Zo kan de Chief Information Security Officer in het voorbeeld van de cybersecurity campagne een video uploaden over de gevaren van phishing, maar ook via een miniquiz kennisvragen stellen aan collega’s of kennisartikelen delen. Van Abeelen: “Je brengt mensen in beweging, initieert de dialoog, laat ze meedenken en activeert ze om een gewenste bijdrage te leveren.”