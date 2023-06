Kaag bij slavernijherdenking: er stond geen maat op de wreedheid

Bij een slavernijherdenking in Arnhem zegt vicepremier Sigrid Kaag dat er “geen maat op de wreedheid en de willekeur” stond tijdens de slavernij. “Geseling, marteling met de dood tot gevolg, het afhakken van ledematen en het brandmerken van tot slaaf gemaakten, tot in het gezicht aan toe”, benoemt ze in een toespraak. Bijna de hele kabinetsploeg laat zich vrijdag en zaterdag overal in het land, op de Caraïbische eilanden en in Suriname zien bij herdenkingen omdat 150 jaar geleden een einde kwam aan de slavernij onder Nederlands bewind.

Kaag is ook vol lof over de “schrijver, verzetsheld en strijder tegen het kolonialisme” Anton de Kom (1898-1945). Hij schreef in de jaren dertig het boek Wij slaven van Suriname, waarin deze geschiedenis vanuit het perspectief van de tot slaaf gemaakten en hun nazaten werd verteld. Dat was uniek voor die tijd. “Vorige week bood het kabinet officieel excuses aan zijn nazaten aan, en dat werd tijd ook”, aldus Kaag.

Niet eerder stond een Nederlands kabinet zo uitgebreid stil bij het slavernijverleden als dit jaar. Koning Willem-Alexander zal zaterdag een toespraak houden bij een herdenking in het Oosterpark in Amsterdam, waarbij ook Rutte aanwezig is. Ingewijden verwachten dat de koning de vorig jaar uitgesproken excuses van de premier zal herhalen.

Ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken), Carola Schouten (Armoedebeleid) en Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wonen vrijdagavond een kerkdienst bij in Amsterdam die in het teken staat van dit verleden. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) houdt een toespraak op het festival Jazz & Vrijheid in dezelfde stad. Ook bij plechtigheden in Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zoetermeer zijn bewindslieden aanwezig.

Op 1 juli 1863 werd de wet van kracht die de afschaffing regelde van de slavernij in Suriname en het Caraïbisch gebied. Maar het duurde nog tot in 1873 voordat hier werkelijk een eind aan kwam. In de wet stond namelijk vastgelegd dat slaafgemaakten nog tien jaar gedwongen door moesten werken op de plantages.

Lang werd het einde van de slavernij alleen kleinschalig herdacht in Nederland, vaak in besloten kring. In de jaren negentig begon een comité in Amsterdam een jaarlijkse herdenking te organiseren, waarna ook andere steden volgden. “Ik vind het belangrijk dat de verhalen over de slavernij verteld worden”, zegt Kaag.