Kabinet wil onderzoek naar mogelijk afbrokkelende vloeren

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft alle gemeentebesturen verzocht om na te gaan of scholen in de buurt een type vloer hebben dat mogelijk afbrokkelt. Scholen waarbij dit het geval is, wordt verzocht om een onderzoek in te stellen.

In mei is in Rotterdam een stuk beton boven een klaslokaal losgekomen en op een tafel gevallen. Er was toen niemand aanwezig. De minister vermoedt dat enkele honderden scholen hetzelfde vloersysteem hebben, dat van 1951 tot en met 1973 is gebruikt.

Gemeenten moeten eerst in hun archieven nagaan of er scholen in de buurt zijn met zulke vloeren. Zij moeten vervolgens schoolbesturen waarbij dit het geval is, verzoeken om onderzoek te doen. De Jonge wil dat ze hier voor het einde van de zomervakantie mee klaar zijn. De minister wil de Tweede Kamer daarna informeren over de resultaten.

De vloeren zijn van het zogeheten MuWi-systeem. Die bestaan uit betonnen balkjes waar vulelementen van hetzelfde materiaal tussen worden geplaatst.

Na het incident bij de Rotterdamse school bleek dat op meer plekken delen van de vloer los zaten. Onderzoeksbureau TNO heeft na onderzoek vastgesteld dat twee andere scholen in de stad vergelijkbare schade hebben. De onderzoekers hebben ook vastgesteld dat de schade aan de vloeren geen gevolgen heeft voor de constructie. Op de drie onderzochte scholen is geen acuut gevaar dat meer betonblokken naar beneden komen vallen.