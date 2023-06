In een woning in het Gelderse Eerbeek zijn woensdag 53 katten in beslag genomen. Het pand was “zeer ernstig vervuild” door uitwerpselen van de dieren, meldt de politie.

Behalve de katten werden ook nog vier honden aangetroffen. Medewerkers van de dierenpolitie en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) deden onderzoek in de woning na melding over mogelijke verwaarlozing. De twee bewoners worden binnenkort verhoord.