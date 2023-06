Minder drugskoeriers op Schiphol aangehouden

Het aantal drugsmokkelaars dat is aangehouden op Schiphol is vorig jaar gedaald naar 348. Een jaar eerder waren dat er 412. In vier jaar tijd is het aantal aangehouden drugskoeriers met ruim 35 procent afgenomen. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigde vrijdag de dalende cijfers die het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau van Omroep WNL had opgevraagd. De dalende trend is zo’n tien jaar geleden ingezet.

Het gaat om mensen die bolletjes hebben geslikt of drugs op hun lichaam hebben geplakt. Daarnaast verstoppen mensen het ook in kleding. De marechaussee richt zich volgens de woordvoerder niet alleen op het arresteren van drugskoeriers, maar ook op de opdrachtgevers en de afhalers. “Daarom is er een speciaal team dat onderzoek doet naar drugskoeriers, om ook de opdrachtgevers in beeld te krijgen.”

“Naast de smokkel via passagiersvluchten werken de marechaussee, de douane en de FIOD nauw samen in het Cargo Harc-team Schiphol, dat zich richt op drugssmokkel via vrachtvluchten. Als het om vracht gaat, hebben we vaak gezien dat medewerkers van Schiphol bij de smokkel betrokken zijn. We werken hard om die vorm van ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, om een integere luchthaven te creëren.”

De daling van het aantal drugskoeriers kan volgens de woordvoerder allerlei oorzaken hebben. Hij wijst onder meer op de reisbeperkingen tijdens de coronapandemie. “Maar we zien ook golfbewegingen. Er is altijd sprake van een waterbedeffect waarbij smokkelaars op allerlei nieuwe manieren hun waar over de grens proberen te krijgen.”