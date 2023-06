Minister voorstander van verlengen groeifonds na 2025

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken zou het een goede zaak vinden als projecten ook na 2025 investeringen uit het Nationaal Groeifonds kunnen aanvragen. “We moeten zo ontzettend opletten dat we blijven investeren.” Investeren is ook nodig op de lange termijn, aldus de bewindsvrouw. “Ik zou daar een voorstander van zijn, maar het is uiteraard een kabinetsbesluit.”

In het Nationaal Groeifonds zit in principe 20 miljard euro, voor vijf investeringsrondes tussen 2021 en 2025. Vrijdag presenteerde Adriaansens, samen met voorzitter Rianne Letschert van de adviescommissie die aanvragen beoordeelt, de derde ronde aan investeringen, ter waarde van 4 miljard euro. Projecten kunnen onder strenge voorwaarden een beroep doen op geld uit het groeifonds als zij werken aan het verbeteren van het verdienvermogen van Nederland.

Internationaal “lopen wij echt wel achter”, ziet Adriaansens. Ze wijst op de miljardeninvesteringen die de Verenigde Staten doen in onder meer onderzoek en innovatie. “Willen wij een relevante speler zijn op de wereldmarkt, zodat we onze waardes kunnen verdedigen (…) dan moeten we blijven investeren.” Dat is ook belangrijk “om te zorgen voor een goede toekomst voor Nederland” en voor het oplossen van problemen die een dreiging vormen voor de economie. Zo gaat er in de derde ronde geld naar projecten die het onderwijs moeten verbeteren of het grote tekort aan arbeidskrachten deels moeten oplossen. Ook zijn er plannen die bijdragen aan de energietransitie.

Zelfs in tijden van bezuinigingen is het volgens Adriaansens belangrijk om geld te steken in het verdienvermogen van Nederland, “zodat het vliegwiel blijft draaien”. Ook belastinggeld moet immers ergens vandaan komen. Vanuit het kabinet en vanuit de Kamer wordt steeds vaker gekeken naar het geld in het Nationaal Groeifonds om andere plannen van te betalen. Adriaansens liet tijdens de persconferentie over de derde ronde duidelijk weten dat het niet de bedoeling is dat het geld in het fonds wordt gebruikt voor andere doeleinden: “Het is geen graaifonds”, herhaalde zij.

Het fonds werd in het leven geroepen toen de rente historisch laag was, en geld lenen de schatkist zelfs geld opleverde. Nu die situatie verleden tijd is, neemt de kritiek op het groeifonds ook toe. De directeur van het Centraal Planbureau Pieter Hasekamp noemde de groeifondsmiljarden in zijn EW-economielezing “geld op zoek naar een bestemming”. Die kritiek is volgens Adriaansens niet terecht. Ze wijst op de strenge criteria waar een project aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor investeringen.